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    ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية خلال العام الماضي

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:١٥‎]

    باكو، 26 فبراير، (أذرتاج)

    ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية والغازية في أذربيجان بنسبة 47.2 في المائة بالقيمة الحقيقية و38.4 في المائة خلال العام السابق مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبلغت مليارين 713.3 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية انه سادت حصة البضائع المصدرة إلى روسيا (32.3 في المائة) وتركيا (24.9 في المائة) وجورجيا (5.8 في المائة) وسويسرا (8.3 في المائة) والصين (1.3 في المائة) وأوكرانيا (2 في المائة) وكازاخستان (1.5 في المائة) وتركمنستان (1.1 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (2.8 في المائة) في قيمة الصادرات من المنتجات غير النفطية والغازية.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع تصدير المنتجات غير النفطية والغازية خلال العام الماضي
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