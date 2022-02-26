أذربيجان تصدر بضائع بقيمة مليارين و23.5 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي في يناير
AzerTAg.az
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٩]
باكو، 26 فبراير، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان بضائع بقيمة مليارين و23.5 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يناير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن هذا المؤشر أكثر قدر مليار و31.8 مليون دولار مما كان في الشهر ذاته لعام 2020.
وبلغت قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان خلال شهر يناير 142.3 مليون دولار.
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