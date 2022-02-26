حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 35.5 مليار دولار

باكو، 26 فبراير، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري 35 مليارا و556.4 مليون دولار أمريكي خلال شهر يناير من السنة الجارية ومن جملتها حجم التصدير 23 مليارا و850.6 مليون دولار وحجم التوريد 11 مليارا و705.8 مليون دولار، الأمر الذي قاد إلى تشكل فائض إيجابي في التجارة الخارجية 12 مليارا و144.8 مليون دولار.

وارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 46.9 في المائة وحجم الواردات بنسبة 5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأما حجم الصادرات فانخفاض بنسبة 17 في المائة.

ووفقا لمعلومات لجنة الجمارك الحكومية، تم تصدير 88.8 في المائة من الصادرات إلى إيطاليا وتركيا وروسيا والصين وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسرائيل والهند وفرنسا وإسبانيا والجمهورية التشيكية وجورجيا وإيران وأستراليا وبرتغال وكرواتيا وتونس.

شكلت حصة روسيا 17.7 في المائة من القيمة الإجمالية للمنتجات المستوردة وتركيا 15.8 في المائة وحصة الصين 14 في المائة و5.4 في المائة في ألمانيا و3.8 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و4 في المائة في أوكرانيا و3.6 في المائة في إيطاليا و3.4 في المائة في إيران و2.2 في المائة في المملكة المتحدة و2.2 في المائة في اليابان و1.9 في المائة في كوريا و1.5 في المائة في فرنسا و1.2 في المائة في الهند و13.6 في المائة في بلدان أخرى.

شكلت أغلبية الاستيراد الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات والمنتجات الغذائية والمركبات وأجزاؤها والمعادن الحديدية ومصنوعاتها والبلاستيك ومصنوعاتها والخشب ومصنوعاته والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التبغ والأثاث وأجزاؤها.

تم استيراد 67.1 في المائة من الواردات عن طريق السيارات و16.7 في المائة عن طريق الجو و11.1 في المائة عن طريق السكك الحديدية و4.8 في المائة عن طريق البحر و0.3 في المائة عن طريق الأنابيب وخطوط الطاقة.