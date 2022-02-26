باكو، 26 فبراير، (أذرتاج) التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف مع وزيرة التعاون الدولي المصرية السيدة رانيا المشاط. أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين بحثا تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بين البلدين ومشاركة الشركات المصرية في اعمال الترميم وإعادة البناء في الأراضي الأذربيجانية المحررة خلال الاجتماع.

AZERTAG.AZ : ميكائيل جباروف: بحث مشاركة الشركات المصرية في اعمال الاعمار في الأراضي الأذربيجانية المحررة

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