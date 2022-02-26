جدول الجولة السابعة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم
AzerTAg.az
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
باكو، 26 فبراير، أذرتاج
تنطلق الجولة السابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
وأعلنت إدارة الدوري أسماء الحكام الموظفين للمباريات التي تنظم 27-28 فبراير.
27 فبراير، الاحد
صباح – نفطجي، الحكام جباروف وحسينوف ويوسفوف ورجبوف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو
سومقايت – غابالا، الحكام حسنلي وابراهيموف وامامي وحاجييف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومقايت
28 فبراير ، الاثنين
صبائل – زيرة، الحكام مسييف وعبد الله يف وطالبوف ورحيموف، ملععب اسكو أرينا، باكو
كشلة – قراباغ، الحكام اقايف وعلييف ومحمدوف واومودلو، ملعب أي أس كا أرينا، باكو
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