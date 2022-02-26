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    جدول الجولة السابعة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]

    باكو، 26 فبراير، أذرتاج

    تنطلق الجولة السابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وأعلنت إدارة الدوري أسماء الحكام الموظفين للمباريات التي تنظم 27-28 فبراير.

    27 فبراير، الاحد

    صباح – نفطجي، الحكام جباروف وحسينوف ويوسفوف ورجبوف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو

    سومقايت – غابالا، الحكام حسنلي وابراهيموف وامامي وحاجييف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومقايت

    28 فبراير ، الاثنين

    صبائل – زيرة، الحكام مسييف وعبد الله يف وطالبوف ورحيموف، ملععب اسكو أرينا، باكو

    كشلة – قراباغ، الحكام اقايف وعلييف ومحمدوف واومودلو، ملعب أي أس كا أرينا، باكو

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة السابعة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم
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