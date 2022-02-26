جدول الجولة السابعة عشرة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 26 فبراير، أذرتاج

تنطلق الجولة السابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وأعلنت إدارة الدوري أسماء الحكام الموظفين للمباريات التي تنظم 27-28 فبراير.

27 فبراير، الاحد

صباح – نفطجي، الحكام جباروف وحسينوف ويوسفوف ورجبوف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو

سومقايت – غابالا، الحكام حسنلي وابراهيموف وامامي وحاجييف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومقايت

28 فبراير ، الاثنين

صبائل – زيرة، الحكام مسييف وعبد الله يف وطالبوف ورحيموف، ملععب اسكو أرينا، باكو

كشلة – قراباغ، الحكام اقايف وعلييف ومحمدوف واومودلو، ملعب أي أس كا أرينا، باكو