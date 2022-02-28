باكو، 28 فبراير (أذرتاج) جرت مساء أمس 27 فبراير مكالمة هاتفية بين الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نوقشت اثناء المكالمة الوضع الناشئ نتيجة التصعيد في أوكرانيا والمسائل المتعلقة بالعلاقات بين روسيا وأذربيجان.

AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأذربيجاني والروسي

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