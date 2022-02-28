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    نفطجي يتغلب على صباح مضيفه

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٧]

    باكو، 28 فبراير، أذرتاج

    تغلب نفطجي باكو على صباح باكو مضيفه بهدف دون رد في الجولة السابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    المباراة رقم 67 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا ارينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم جباروف أمام 1000 مشجع.

    وجاء هدف الضيف اليتيم من قدم سيزار د50.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض و4 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

    AZERTAG.AZ :نفطجي يتغلب على صباح مضيفه
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