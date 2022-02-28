سومقايت يخسر أمام غابالا ضيفه برباعية

سومغايت، 28 فبراير، أذرتاج

خسر سومقايت أمام غابالا ضيفه برباعية دون رد في الجولة السابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

المباراة رقم 66 المنظمة على ملعب كابيتال بنك أرينا في سومغايت أدارها الحكم حسنلي أمام 700 مشجع.

وسجل اهداف الضيف اوتزيق د2 وريناتو د39 ومرادوف د41 وموسايف د68.

وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الشوط الأول و4 دقائق الى الفترة الثانية.