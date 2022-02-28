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    مناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية بين البحرين وأذربيجان

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٣٨]

    باكو، 28 فبراير (أذرتاج)

    ناقش السفير الاذربيجاني في المملكة العربية السعودية والبحرين شاهين عبداللايف ورئيس مصلحة الجمارك البحرينية الشيخ احمد بن حمد آل خليفة في لقاء جرى بينهما في 26 فبراير في المنامة آفاق العلاقات الاقتصادية بعد الجولة الثانية من المشاورات السياسية المنعقدة في 2 فبراير على مستوى نائبي وزيري الخارجية لكلا الجانبين.

    أشار الطرفان الى ان بين القطاعين العام والخاص لكلا البلدين إمكانيات استثمارية وفرص التعاون الواسعة.

     

    AZERTAG.AZ :مناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية بين البحرين وأذربيجان
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    مناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية بين البحرين وأذربيجان