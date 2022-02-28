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    أذربيجان ترسل مساعدات إنسانية طبية الى أوكرانيا

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤١]

    باكو، 28 فبراير (أذرتاج)

    بتوجيه من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أرسلت وكالة التأمين الطبي الالزامي وهيأة إدارة الوحدات الطبية الجهوية (طبيب) الى أوكرانيا مساعدات طبية عاجلة تحتوي على معدات طبية وادوية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن "طبيب" ان الطائرة المحملة بالوسائل الطبية أرسلت الى أوكرانيا في 27 فبراير.

    وقع على وثيقة تسليم واستسلام المساعدات الإنسانية السفير الاوكراني في أذربيجان فلاديسلاف كانيفسكي والقائم بأعمال رئيس هيأة إدارة "طبيب" وقار قوربانوف.

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