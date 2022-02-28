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    سياسة


    وزارة الخارجية: رحلتان مستأجرتان بين أذربيجان وأوكرانيا

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١١]

    باكو، 27 فبراير، (أذرتاج)

    تخطط الحكومة الأذربيجانية لتنظيم رحلتين مستأجرتين في 28 فبراير لإجلاء المواطنين الأذربيجانيين الذين يغادرون البلاد ويدخلون البلدان المجاورة بسبب الوضع في أوكرانيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه من المقرر إحضار 168 مواطن أذربيجاني إلى الوطن في أول رحلة طيران مستأجرة من رومانيا عبر شركة "Tailwind" التركية و174 مواطن أذربيجاني في رحلة الطيران العارض التالية مع الخطوط الجوية الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :وزارة الخارجية: رحلتان مستأجرتان بين أذربيجان وأوكرانيا
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