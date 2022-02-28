أذربيجان: 1041 إصابة و22 وفاة من كورونا في 27 فبراير

باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)

سجلت إصابة 1041 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 2693 مصاب هذا المرض وتوفي 22 مصابا بالفيروس خلال 27 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 785 ألف و301 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 764 ألف و283 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و400 مريض منهم ويستمر علاج 11 ألفا و618 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 7 آلاف و849 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و551 ألف و104 فحص طبي.