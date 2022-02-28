أذربيجان: تطعيم 25 ألفا و208 جرعة من لقاح كورونا في 27 فبراير

باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 25 الفا و208 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 27 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 1552 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1372 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 20 الفا و744 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و982 ألف و355 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و298 ألف و628 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و784 ألف و850 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و694 ألف و562 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 204 ألف و315.