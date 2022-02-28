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    اقتصاد


    ارتفاع سعر برميل النفط

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٣٥‎]

    باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 103.15 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 5.22 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 97.02 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 5.43 دولار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
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