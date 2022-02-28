ارتفاع واردات اللحوم
AzerTAg.az
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]
باكو، 28 فبراير، (أذرتاج)
استوردت البلاد 3165 طن من اللحوم خلال شهر يناير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة اللحوم المستوردة بلغت 5.7 مليون دولار.
ويذكر أنه تم استيراد 2358 طن من اللحوم بقيمة 4.3 مليون دولار للبلاد في نفس الفترة من عام 2021.
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