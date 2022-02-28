ارتفاع الواردات من الحليب
AzerTAg.az
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٥]
باكو، 28 فبراير، (أذرتاج)
استوردت أذربيجان 737 طن من الحليب خلال شهر يناير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 992 ألف دولار.
يذكر أن البلد استورد 548 طن من الحليب بقيمة 794 ألف دولار خلال شهر يناير من العام الماضي.
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