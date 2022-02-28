باكو، 28 فبراير، (أذرتاج) بلغ حجم واردات المنتجات الصيدلانية 2438 طن خلال شهر يناير من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 46.8 مليون دولار أمريكي. يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 3320 طن بقيمة 41.9 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : انخفاض حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية

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