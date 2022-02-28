حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها

باكو، 28 فبراير، (أذرتاج)

كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها من البلد خلال شهر يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن حجم الصادرات من الألومنيوم ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 6616 طن.

وأشار الى أن قيمة الألومنيوم ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 21.6 مليون دولار.

يذكر أن البلد صدر خلال هذه الفترة 6064 طن من الألومنيوم ومنتجاتها بقيمة 13.8 مليون دولار.