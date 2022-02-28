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    انخفاض صادرات أذربيجان من الفواكه والخضروات

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٠]

    باكو، 28 فبراير، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك إن حجم صادرات البلد من الفواكه والخضروات خلال شهر يناير من العام الحالي بلغ 33.3 ألف طن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المصدرة خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 18.9 مليون دولار.

    يذكر أن حجم الفواكه والخضروات المصدرة من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 43 ألف طن بكلفة 22.5 مليون دولار.

     

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