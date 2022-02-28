  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس سلطة محافظة جويشاي التنفيذية عن المنصب

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 28 فبراير، أذرتاج

    رسم الرئيس إلهام علييف مرسوما يعفي فيه رئيس سلطة محافظة جويشاي التنفيذية عن المنصب.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا الجزء الثاني من المادة الـ 124 من القانون الأساسي الأذربيجاني ينص على إعفاء مهدي بن ايلدريم سليم زاده عن منصب رئيسة سلطة محافظة جويشاي التنفيذية.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس سلطة محافظة جويشاي التنفيذية عن المنصب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١١]
    وزارة الخارجية: رحلتان مستأجرتان بين أذربيجان وأوكرانيا
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٢]
    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تقدمت بمبادرات عالمية مهمة في مكافحة الجائحة
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٩]
    الرئيس الاذربيجاني: وحتى الآن، تلقى 68 في المائة من السكان البالغين في البلاد كلتا الجرعتين من اللقاح
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٢]
    الرئيس إلهام علييف: حالة الطوارئ العالمية مثل جائحة كوفيد 19 تتطلب استجابة عالمية
    الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس سلطة محافظة جويشاي التنفيذية عن المنصب