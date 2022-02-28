كوبيا والجانب المصري يناقشان التعاون
AzerTAg.az
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
باكو، 28 فبراير (أذرتاج)
جرى لقاء بين اورخان محمدوف رئيس هيأة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية.
أفادت أذرتاج نقلا عن كوبيا ان اورخان محمدوف تحدث عن دعم كوبيا لرواد الاعمال الأجانب والمحليين مشيرا الى سبل التعاون مع الجانب المصري. نوقشت في اللقاء مسائل تطوير التعاون بين كيانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنظيم تدابير مشتركة في هذا المجال.
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