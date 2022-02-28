ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)

قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال العام السابق بلغت 286 مليون و596 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 122 مليون و381 ألف دولار.

أما تكلفة المنتجات الأذربيجانية المستوردة من بلدان رابطة الدول المستقلة خلال شهر يناير من العام الجاري فبلغت 322 مليون و440 الف دولار.