باكو، 28 فبراير، (اذرتاج) أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن إيران والعراق والإمارات العربية المتحدة في الثلاثة الأولى في قائمة دول الخليج المستوردة للمنتجات الأذربيجانية خلال شهر يناير من العام الجاري. بلغت تكلفة التصدير إلى إيران 36.5 مليون دولار و2.2 مليون دولار للعراق و1.4 مليون دولار للإمارات العربية المتحدة. زادت قيمة الصادرات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران.

AZERTAG.AZ : إعلان أسماء دول الخليج التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده