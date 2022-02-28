  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إعلان أسماء دول الخليج التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن إيران والعراق والإمارات العربية المتحدة في الثلاثة الأولى في قائمة دول الخليج المستوردة للمنتجات الأذربيجانية خلال شهر يناير من العام الجاري.

    بلغت تكلفة التصدير إلى إيران 36.5 مليون دولار و2.2 مليون دولار للعراق و1.4 مليون دولار للإمارات العربية المتحدة. زادت قيمة الصادرات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران.

    AZERTAG.AZ :إعلان أسماء دول الخليج التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]
    إعلان أسماء الدول الناطقة بالإسبانية التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
    ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
    ارتفاع حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٨]
    كوبيا والجانب المصري يناقشان التعاون
    إعلان أسماء دول الخليج التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان