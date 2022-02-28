إعلان أسماء الدول الناطقة بالإسبانية التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان

باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)

تم اعلان اسماء الدول الناطقة بالاسبانية التي تجري أكبر حجم العمليات التجارية مع أذربيجان خلال شهر يناير من عام 2020.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إسبانيا والأرجنتين والمكسيك في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان الناطقة بالإسبانية التي أجرت معها أذربيجان معظم العمليات التجارية في شهر يناير.

بلغت حجم التبادل التجاري مع إسبانيا 83 مليون دولار ومع الأرجنتين 6.6 مليون دولار ومع المكسيك 4.9 مليون دولار.

انخفض حجم التبادل التجاري مع إسبانيا والمكسيك وارتفع مع الإكوادور مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.