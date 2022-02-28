إعلان أسماء الدول الناطقة بالإسبانية التي تجري معظم العمليات التجارية مع أذربيجان
AzerTAg.az
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]
باكو، 28 فبراير، (اذرتاج)
تم اعلان اسماء الدول الناطقة بالاسبانية التي تجري أكبر حجم العمليات التجارية مع أذربيجان خلال شهر يناير من عام 2020.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إسبانيا والأرجنتين والمكسيك في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان الناطقة بالإسبانية التي أجرت معها أذربيجان معظم العمليات التجارية في شهر يناير.
بلغت حجم التبادل التجاري مع إسبانيا 83 مليون دولار ومع الأرجنتين 6.6 مليون دولار ومع المكسيك 4.9 مليون دولار.
انخفض حجم التبادل التجاري مع إسبانيا والمكسيك وارتفع مع الإكوادور مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١١]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٢]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٥]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٠٣]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٧]
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٥]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٤٤]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:١٠]
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٢٠]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٢٥]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١٩]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٦]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١١:١٧]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:١١]
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٥]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٩]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٥]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك