فضولي المحررة، 1 مارس، أذرتاج بدأت 1 مارس اليوم تنفيذا للتوجيه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارة يقوم بها وفد مؤلف من المسؤولين الكبار للمؤسسات العامة ذات الصلة تحت إشراف رئيس الوزراء علي أسدوف ورئيس الديوان الرئاسي رئيس مقر التنسيق المؤسس للمعالجة المركزة لقضايا أراضي جمهورية أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني للأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. وتستهدف الزيارة الى التعرف ميدانيا على تنفيذ المهام المحددة من جانب رئيس الدولة وتفقد سير تنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وأعمال عادة البناء والإعمار والإصلاح والإنشاء المنفذة من جانب مختلف المؤسسات العامة. ويتضمن برنامج الزيارة تفقد مطار فضولي الدولي ومحطة فضولي الكهربائية الفرعية وميداني إنشاء الطريق البري الواصل بين هوراديز وأق بند وخطوط السكك الحديدية وعمليات تطهير الألغام وحديقة منطقة وادي اراز الاقتصادية الصناعية وانشاء مطار زنكيلان الدولي وقرى بيرينجي أقالي وايكينجي أقالي وأوجونجو أقالي بمحافظة زنكيلان وغيرها. ومن المتوقع عقد مشاورة بحضور رؤساء المؤسسات العامة ذات الصلة في مدينة شوشا في ختام الجولات التفقدية.

AZERTAG.AZ : بدء زيارة وفد مؤلف من المسؤولين الكبار للمؤسسات العامة ذات الصلة تحت إشراف رئيس الوزراء علي أسدوف ورئيس الديوان الرئاسي رئيس مقر التنسيق المؤسس للمعالجة المركزة لقضايا أراضي جمهورية أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني للأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

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