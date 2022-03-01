أذربيجان: 369 إصابة و17 وفاة من كورونا في 28 فبراير

باكو، 1 مارس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 369 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 1090 مصاب هذا المرض وتوفي 17 مصابا بالفيروس خلال 28 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 785 ألف و670 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 765 ألف و373 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و417 مريض منهم ويستمر علاج 10 ألفا و880 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3 آلاف و860 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و554 ألف و964 فحص طبي.