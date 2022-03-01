أذربيجان: تطعيم 12 مليونا و982 ألف و387 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 1 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 32 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 28 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 32 شخصا ضمن المرحلة الثانية.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 12 مليونا و982 ألف و387 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و298 ألف و628 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و784 ألف و882 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و694 ألف و562 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 204 ألف و315.