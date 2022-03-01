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    برميل من "آذري لايت" يباع 102 دولار

    ٠١.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٠٩]

    باكو، 1 مارس، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 102.3 دولار بعد ارتفاعه 3.19 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 106.22 دولار في 25 فبراير خلال العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 102 دولار
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