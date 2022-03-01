اليوم - ثلاثاء النار

باكو، 1 مارس، (اذرتاج)

تبشّر أيام الثلاثاء عيد نيروز - عيد الربيع.

تستعد أذربيجان لاستقبال عيد نيروز عيد الربيع، هو واحد من أقدم أعياد في بلدنا.

يحتفل الشعب الأذربيجاني بأيام الثلاثاء قبل قدوم نيروز وينفرد شعبنا بالاحتفال بهذه الأيام.

ويؤثر وجود 9 من أصل 13 نوع مناخي في أذربيجان على تنوع الاحتفال بأيام الثلاثاء.

وصف الناس منذ القدم انتعاش العناصر الأربعة - الماء والنار والريح والتراب بالحدث المشهود ونظموا احتفالات مختلفة بمناسبتها. لذلك ربط الشعب كل يوم الثلاثاء خلال هذه الفترة بعنصر طبيعي وبدأوا تأدية هذه الطقوس قبل حلول عيد نيروز بأربعة أسابيع.

ثلاثاء النار - ثاني أيام ثلاثاء عيد نيروز. يرجع تاريخ هذه الثلاثاء إلى اعتقاد الناس القدماء للشمس والنار. حسب التقاليد يشعل الناس الشعاليل ويثبون من فوقها للشفاء من أمراضهم ومعاناتهم.