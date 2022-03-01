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    سياسة


    القنصلية الأذربيجانية الفخرية في خاركوف تتواصل عملها كالمعتاد

    ٠١.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٤٦]

    كييف، 1 مارس، (أذرتاج)

    تعرض اليوم مركز خاركوف للقصف الصاروخي. نظرا لقرب القنصلية الأذربيجانية الفخرية من هذه المنطقة، نود أن نشير إلى أن مبنى القنصلية لم يتضرر.

    أفاد مراسل اذرتاج الخاص أن القنصلية تواصل عملها كالمعتاد وسيتم إجلاء المجموعة التالية من مواطنينا في الساعات القادمة.

    تم إرسال 500 أذربيجاني من خاركوف إلى لفيف منذ صباح 1 مارس. ستتم مساعدة المواطنين الاذربيجانيين على عبور الحدود الأوكرانية البولندية من مدينة لفيف.

     

    AZERTAG.AZ :القنصلية الأذربيجانية الفخرية في خاركوف تتواصل عملها كالمعتاد
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