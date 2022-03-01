افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد ساعتلي – صور

بيكلر، ساعتلي، 1 مارس، أذرتاج

افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد ايلكيز مهدييف التذكاري المنقوش عليه صوره في قرية بيكلر بمحافظة ساعتلي.

وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد مهدييف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.

وزار المشاركون مدفن الشهيد مهدييف واهدوه ثواب الفاتحة.

يذكر أن الشهيد ايلكيز مهدييف الذي انضم الى جيش أذربيجان المظفر طواعية استشهد في المعارك الشرسة الدائرة من اجل تحرير قبادلي وقلد بأوسمة "من اجل الوطن" و"لتحرير جبرائيل" و"لتحرير قبادلي" بعد استشهاده.