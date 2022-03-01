باكو، 1 مارس، (اذرتاج) عاد 3 قدامى محاربين مصابين بجروح خطيرة في الحرب الى ارض الوطن بعد اتمام علاجاتهم في المستشفيات التركية. ارسلتهم الى تركيا مؤسسة "ياشات" الأذربيجانية. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة العلاقات العامة للوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان أن هؤلاء المحاربين القدامى هم آلييف سيمور جوانشير أوغلو وزهرابلي تبريز أتاموغلان أوغلو وشيرعلييف مهمان إبراهيم أوغلو. استكملت علاجاتهم بنجاح في تركيا. تتابع مؤسسة "ياشات" عملية علاج قدامى مقاتلينا حتى اكتمال علاجهم. حاليا يواصل 43 مقاتلا من قدامى المحاربين الاذربيجانيين علاجهم في تركيا. تم ارسالهم من قبل مؤسسة "ياشات".

AZERTAG.AZ : عودة 3 قدامى محاربين الى ارض الوطن بعد اتمام علاجاتهم في تركيا

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