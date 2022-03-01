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     نتائج الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

    ٠١.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 1 مارس، أذرتاج

    اختتمت مباريات الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    ياسامال – باسو 1-2، الحكام اعتبار وايلكون وشاكر وفضولي، ملعب قصر باكو الرياضي

    أولدوز – مترو باكو 1-8، الحكام كنعان وحسين ووصال ومهمان، ملعب قصر باكو الرياضي

    ستار كارقو – اكاديمية الرياضة 2-5، الحكام حاجي علي وماهر وشاكر وآزر، ملعب قصر باكو الرياضي

    باكو فاير الثاني – دستة اوردوباد 8-2، الحكام حكمت ووصال واعتبار وفضولي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    زنكيلان – ستاندارد 3-8، الحكام خليل وجيهون وناهض وائلتشين، ملعب اولمبيك ستار، باكو

    فورزا نفطجي – أليانس غروب 6-3، الحكام أنار ورضاء وكنعان وآزر، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    قراباغ فضولي – شوشا 4-4، الحكام نائل وناهض وشاكر وأزاد، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    ويتصدر قائمة الهدافين وصال لاعب فورزا نفطجي برصيد 53 هدفا وأمين لاعب الأكاديمية وسمير لاعب ستاندارد برصيد 44 هدفا لكل واحد منهما.

     

     

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