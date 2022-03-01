نتائج الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
باكو، 1 مارس، أذرتاج
اختتمت مباريات الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
خان لنكران – بيبي هيبت 5-4، الحكام جيهون وناهض وشاكر ومراد، ملعب أولمبيك ستار، باكو
بايكر تيلي – دالغا4-3، الحكام أنار وايلكون ووصال ومهمان، ملعب أولمبيك ستار، باكو
ذو الفقار – روان 6-7، الحكام رضاء وماهر واعتبار ورامز، ملعب أولمبيك ستار، باكو
تيم سبورت – أتلتيكو باكو 0-4، الحكام نائل وكنعان وشاكر وائلتشين، ملعب أولمبيك ستار، باكو
باكو فاير الثالث – أدفوكات 4-4، الحكام خليل واعتبار ووصال وآزر، ملعب أولمبيك ستار، باكو
ستار كارقو الثاني – هوسان 8-6، الحكام ضياء وحسين وماهر وأزاد، ملعب أولمبيك ستار، باكو.
بورجالي – ايسما باكو 1-7، الحكام حكمت وحاجي علي وخليل وفضولي، ملعب أولمبيك ستار، باكو
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