نتائج الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

باكو، 1 مارس، أذرتاج

اختتمت مباريات الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

خان لنكران – بيبي هيبت 5-4، الحكام جيهون وناهض وشاكر ومراد، ملعب أولمبيك ستار، باكو

بايكر تيلي – دالغا4-3، الحكام أنار وايلكون ووصال ومهمان، ملعب أولمبيك ستار، باكو

ذو الفقار – روان 6-7، الحكام رضاء وماهر واعتبار ورامز، ملعب أولمبيك ستار، باكو

تيم سبورت – أتلتيكو باكو 0-4، الحكام نائل وكنعان وشاكر وائلتشين، ملعب أولمبيك ستار، باكو

باكو فاير الثالث – أدفوكات 4-4، الحكام خليل واعتبار ووصال وآزر، ملعب أولمبيك ستار، باكو

ستار كارقو الثاني – هوسان 8-6، الحكام ضياء وحسين وماهر وأزاد، ملعب أولمبيك ستار، باكو.

بورجالي – ايسما باكو 1-7، الحكام حكمت وحاجي علي وخليل وفضولي، ملعب أولمبيك ستار، باكو