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    نتائج الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

    ٠١.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١١]

    باكو، 1 مارس، أذرتاج

    اختتمت مباريات الجولة الخامسة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    خان لنكران – بيبي هيبت 5-4، الحكام جيهون وناهض وشاكر ومراد، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    بايكر تيلي – دالغا4-3، الحكام أنار وايلكون ووصال ومهمان، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    ذو الفقار – روان 6-7، الحكام رضاء وماهر واعتبار ورامز، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    تيم سبورت – أتلتيكو باكو 0-4، الحكام نائل وكنعان وشاكر وائلتشين، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    باكو فاير الثالث – أدفوكات 4-4، الحكام خليل واعتبار ووصال وآزر، ملعب أولمبيك ستار، باكو

    ستار كارقو الثاني – هوسان 8-6، الحكام ضياء وحسين وماهر وأزاد، ملعب أولمبيك ستار، باكو.

    بورجالي – ايسما باكو 1-7، الحكام حكمت وحاجي علي وخليل وفضولي، ملعب أولمبيك ستار، باكو

     

     

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