أذربيجان: 832 إصابة و21 وفاة من كورونا في 1 مارس

باكو، 1 مارس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 832 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 2329 مصاب هذا المرض وتوفي 21 مصابا بالفيروس خلال 1 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 786 ألف و502 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 767 ألف و702 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و438 مريض منهم ويستمر علاج 9 آلاف و362 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 8 آلاف و865 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و563 ألف و829 فحص طبي.