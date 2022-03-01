أذربيجان: 832 إصابة و21 وفاة من كورونا في 1 مارس
AzerTAg.az
٠١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:١١]
باكو، 1 مارس، (اذرتاج)
سجلت إصابة 832 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 2329 مصاب هذا المرض وتوفي 21 مصابا بالفيروس خلال 1 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 786 ألف و502 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 767 ألف و702 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و438 مريض منهم ويستمر علاج 9 آلاف و362 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 8 آلاف و865 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و563 ألف و829 فحص طبي.
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