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    أذربيجان: تطعيم 35 ألفا و481 جرعة من لقاح كورونا في 1 مارس

    ٠١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٩]

    باكو، 1 مارس، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 35 ألفا و481 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 1 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 2005 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و2071 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 29 الفا و607 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و17 ألفا و868 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و300 ألف و633 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و786 ألف و953 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و724 ألف و169 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 206 ألف و113.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 35 ألفا و481 جرعة من لقاح كورونا في 1 مارس
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