البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 2 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0158
أورو EUR 1 1.8908
دولار أسترالي AUD 1 1.2354
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3299
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1104
كرون دنماركي DKK 1 0.2542
لاري جورجي GEL 1 0.5298
روبي هندي INR 1 0.0225
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175
دولار كندا CAD 1 1.3363
دينار الكويت KWD 1 5.6083
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4055
بيسو المكسيك MXN 1 0.0823
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0922
كرون النرويج NOK 1 0.1916
زلوتي بولندا PLN 1 0.3981
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0035
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0181
روبل روسي RUB 1 0.0155
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3711
دولار سنغافورة SGD 1 1.2518
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509
دولار تايوان TWD 1 0.0606
ليرة تركيا TRY 1 0.1222
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0563
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.151
كرون التشيك CZK 1 0.0744
يوان الصين CNY 1 0.2693
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2629
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.526
كرون السويد SEK 1 0.1762
فرنك سويسرا CHF 1 1.849
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1411
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4778
بيسو تشيلي CLP 100 0.2106
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0156
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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