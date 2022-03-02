باكو، 2 مارس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 مارس آذار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0158 أورو EUR 1 1.8908 دولار أسترالي AUD 1 1.2354 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3299 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1104 كرون دنماركي DKK 1 0.2542 لاري جورجي GEL 1 0.5298 روبي هندي INR 1 0.0225 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175 دولار كندا CAD 1 1.3363 دينار الكويت KWD 1 5.6083 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4055 بيسو المكسيك MXN 1 0.0823 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0922 كرون النرويج NOK 1 0.1916 زلوتي بولندا PLN 1 0.3981 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0035 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0181 روبل روسي RUB 1 0.0155 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3711 دولار سنغافورة SGD 1 1.2518 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509 دولار تايوان TWD 1 0.0606 ليرة تركيا TRY 1 0.1222 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0563 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.151 كرون التشيك CZK 1 0.0744 يوان الصين CNY 1 0.2693 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2629 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.526 كرون السويد SEK 1 0.1762 فرنك سويسرا CHF 1 1.849 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1411 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.4778 بيسو تشيلي CLP 100 0.2106 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0156 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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