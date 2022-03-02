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    استمرار أسعار النفط في الارتفاع

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٦]

    باكو، 2 مارس، (أذرتاج)

    تستمر أسعار النفط في البورصات في الارتفاع على خلفية الأحداث في العالم.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 109.85 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 4.88 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 108.26 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 4.85 دولارا.

    AZERTAG.AZ :استمرار أسعار النفط في الارتفاع
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