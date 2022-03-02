الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطاقة الروماني في المؤتمر المرئي
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٠٢]
باكو، 2 مارس، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 2 مارس وزير الطاقة الروماني فيرجيل دانيال بوبيسكو في المؤتمر المرئي.
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