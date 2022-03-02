انخفاض القاعدة النقدية في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٢]
باكو، 2 مارس، (أذرتاج)
قال البنك المركزي إن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان كان 13 مليارا و945.6 مليون مانات لـ1 مارس.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي ان هذا المؤشر اقل قدر 98.6 مليون مانات قياسا الى الفترة ذاتها من الشهر السابق.
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