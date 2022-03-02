 قراباغ الرديف يفوز على كبز كنجة

باكو، 2 مارس، أذرتاج

تغلب قراباغ أغدام الرديف على كبز كنجة ضيفه بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

ونظمت المباراة رقم 91 لدى ملعب قصبة بناء بضاحية باكو بقيادة الحكم حاجييف أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الأرض نجفلي د8 وفرجوف د69 وهدف الضيف رضايف د6.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز تقدم قراباغ الرديف ثانيا برصيد 25 نقطة أمام كبز كنجة ثالثا بنفس الرصيد.