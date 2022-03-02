زعيم الترتيب تغلب على نفطجي الرديف بهدفين دون رد

باكو، 2 مارس، أذرتاج

تغلب قراداغ لوكباتان على نفطجي الرديف ضيفه بهدفين دون رد في الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

ونظمت المباراة رقم 92 لدى ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي بحي قراداغ في ضاحية باكو بقيادة الحكم قربانوف أمام 50 مشجعا.

وجاء هدفا صاحب الأرض من طرفي عبد الله يف د23 وجعفروف د84.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء عن تعبير غير أخلاقي د42.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الأول بينما أضاف 5 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ما زال قراداغ لوكباتان يتزعم الترتيب برصيد 32 نقطة فيما نزل نفطجي الرديف الى المركز الخامس برصيد تجمد عند 23 نقطة.