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    أخبار رسمية


    الرئيس الفرنسي يتصل بالرئيس الأذربيجاني هاتفيا

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥‎٣]

    باكو، 2 مارس (أذرتاج)

    أجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 1 مارس مكالمة هاتفية مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

    نوقشت اثناء المكالمة الهاتفية الوضع المتأزم في أوكرانيا ومسائل تقديم الدعم الإنساني الى أوكرانيا.

    كذلك اجري خلال المكالمة الهاتفية تبادل الآراء حول مسائل الطاقة.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الفرنسي يتصل بالرئيس الأذربيجاني هاتفيا
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