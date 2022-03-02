غابالا الرديف يتغلب على كشلة الرديف

غابالا، 2 مارس، أذرتاج

تغلب غابالا الرديف على كشلة الرديف بهدفين مقابل واحد في الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

ونظمت المباراة رقم 93 لدى ملعب غابالا المركزي بعاصمة المحافظة بإدارة الحكم الله وردييف أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الأرض فريد د45 ومحراج د61 فيما جاء هدف الضيف الوحيد من طرف ايلنور د30.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء د90.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع غابالا الرديف الى المركز الثامن برصيد 20 نقطة فيما تراجع كشلة الرديف الى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.