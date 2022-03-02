ديوان المظالم: معلومات عن مقابر جماعية كثيرة للأذربيجانيين في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 2 مارس (أذرتاج)

نشر ديوان المظالم الاذربيجاني بيانا بشأن العثور على مقابر جماعية في الأراضي المحررة مؤخرا من الاحتلال الأرميني دفن فيها الاذربيجانيون الاسرى والرهائن الذين قُتلوا من قبل أرمينيا بتعذيب في فترة الحرب القراباغية الأولى.

أفادت وكالة أذرتاج ان مقبرة جماعية تم العثور عليها في قرية إديللي في محافظة خوجاوند المحتلة من الاحتلال تضم رفات حوالي 20 أذربيجانيا قُتلوا على يدي الأرمن.

كما قيل ان الجانب الاذربيجاني حصل على معلومات حول وجود مقابر جماعية عديدة في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال لاسيما في خوجاوند واغدام وفضولي.

تبين ان الجثامين دفنوا في عمق يصل الى 3 أمتار. ومن المحتمل وجود مقابر جماعية أخرى في أراضي هذه القرية. هذا انتهاك سافر من قبل أرمينيا لقواعد القانون الإنساني الدولي ومبادئ القانون الدولي، واتفاقيات جنيف بتاريخ 1949 "بشأن حماية ضحايا الحرب"، لا سيما اتفاقية "حماية المدنيين ابان الحرب" وبنود البروتوكول الإضافي الأول المؤرخ في عام 1977.