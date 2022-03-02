صباح الرديف يتغلب على توران طاووس

باكو، 2 مارس، أذرتاج

تغلب صباح الرديف على توران طاووس بهدفين مقابل واحد في الجولة السادسة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

ونظمت المباراة رقم 94 لدى ملعب بنك رسبوبليكا أرينا بالعاصمة باكو بإدارة الحكم بايراموف أمام 100 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الأرض جمال د15 وفريد د21 فيما جاء هدف الضيف الوحيد من طرف صادق د90+5.

وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 4 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع صباح الرديف الى المركز السابع برصيد 22 نقطة فيما تراجع توران طاووس الى المركز العاشر برصيد 17 نقطة.