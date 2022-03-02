مؤسِّسَة منظمة "جذور السلام" تزور أذربيجان

تقوم هايدي كون المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنظمة "جذور السلام"، وهي منظمة إنسانية مكرسة لإزالة الألغام الأرضية وإعادة زراعة وإعادة بناء المناطق التي مزقتها الحرب بزيارة إلى أذربيجان.

الغرض الرئيسي من الزيارة التي تمت بدعوة من صندوق الصحافة الأوراسي الدولي وبدعم من "أناما"، هو التعرف على مشكلة الألغام المزروعة في أذربيجان، ولفت انتباه المجتمع الدولي إليها ودعم تحويل المناطق الملغومة الى الأراضي الزراعية.

خلال الزيارة ستلتقي كون مع المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية وضحايا الألغام والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني.