باكو، 2 مارس، (أذرتاج) أجرى وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف محادثة هاتفية مع جيمس كليفرلي وزير الدولة لشؤون أوروبا في مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في 1 آذار. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في أوكرانيا. ناقش الوزيران قضايا الساعة في جدول أعمال التعاون الثنائي وبالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : وزير خارجية أذربيجان ووزير المملكة المتحدة لشؤون أوروبا يناقشان القضايا الإقليمية

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