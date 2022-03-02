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    الخارجية: مقتل خمسة مواطني أذربيجان في أحداث أوكرانيا الى الحين

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 2 مارس، أذرتاج

    قالت ليلى عبد الله يفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في باكو إن خمسة مواطنين ممن يحمل جنسية أذربيجان لقوا حتفهم الى الحين جراء أحداث أوكرانيا.

    ودعت عبد الله يفا مواطني أذربيجان للتحلي بالحيطة والحذر ولمراعاة قواعد السلامة والأمان.

     

    AZERTAG.AZ :الخارجية: مقتل خمسة مواطني أذربيجان في أحداث أوكرانيا الى الحين
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