الخارجية: نجلي مواطنينا من أوكرانيا باستخدام أكثر وسيلة نقل أمنا

باكو، 2 مارس، أذرتاج

قالت ليلى عبد الله يفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في باكو إن مواطني أذربيجان يسعهم أن يغادروا أوكرانيا عابرين حدود مولدوفا وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وهنغاريا البلدان المجاورة.

وأضافت أن أذربيجان اتفقت مع الجهات ذات الصلة للبلاد المذكورة لتسهيل إجراءات عبور حدودها من جانب مواطني أذربيجان حيث يمكنهم العبور بابراز مجرد وثائق سياحية وجوازات سفر وبدون الطلب بنتيجة سلبية لفحص بي سي ار وجواز كوفيد 19.

وقالت إن البلد في اتصال دائم بالجهات الرسمية الأوكرانية قبل الأخرى من اجل إجلاء المواطنين من أوكرانيا باستخدام اكثر وسيلة نقل أمنا.